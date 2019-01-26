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Almanya'da camiye saldırı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Menden kentinde bir caminin camları kırıldı.

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bağlı Menden Yeşil Camisi'ne sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırganların caminin giriş kısmındaki camları kırarak içeri girdiği ve caminin abdesthanesinde kağıt havluları tutuşturarak yangın çıkarmak istedikleri belirlendi. Saldırıda camide maddi hasar oluştu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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