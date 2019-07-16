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Almanya'da FETÖ'cülerden skandal broşür

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya’ya kaçan FETÖ’cüler skandal bir broşür hazırladı.

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FETÖ mensuplarına en çok sahip çıkan ülkeler arasında olan Almanya’ya sığınan firari hainler, 15 Temmuz’a ilişkin hazırladıkları broşürde, TSK içerisindeki kripto örgüt üyelerini  aklanmaya çalışırken, bir kısım muhalefet gibi ihanet kalkışması  için “tiyatro” dedi.
 
FETÖ’cüler,  mağaza, banka ve kafelere dağıttıkları söz konusu broşürleri sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor. Türkiye, bugüne kadar Almanya’dan aralarında Fikret Seçen ve Zekeriya Öz gibi isimlerin yer aldığı 58 FETÖ/PDY mensubunun iadesini istedi ancak herhangi bir adım atılmadı.  Son olarak Türkiye, Almanya’dan FETÖ’nün ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan eski Kara Harp Okulu kurmay başkanı İlhami Polat’ın iadesini istedi.
 
(Türkiye Gazetesi)

Haydarpaşa Garı´nda 15 Temmuz mapping gösterisi

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