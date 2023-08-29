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Almanya'dan Türk akademisyene 'Alfried Krupp Ödülü'

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu Zeynep Akata, kariyerini sürdürdüğü Almanya'nın en prestijli bilimsel ödüllerinden biri olan Alfried Krupp Ödülü'ne layık görüldü.

IHA29 Ağustos 2023 Salı 18:51 - Güncelleme:
Almanya'dan Türk akademisyene 'Alfried Krupp Ödülü'
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2019'dan bu yana Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi Matematik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Açıklanabilir Makine Öğrenimi kürsüsünde görev yapan Trakya Üniversitesi mezunu Prof. Dr. Zeynep Akata, Almanya'da görev yapan 36 bilim insanın aday gösterildiği ve ülkenin prestijli bilim ödüllerinden biri olarak kabul edilen Alfried Krupp Ödülü'nü almaya hak kazandı.

1986 yılından bu yana kadrolu profesörlüğe ilk defa bir Alman üniversitesinde atanan 37 yaşının altındaki bilim insanlarına verilen 1 milyon Euro tutarındaki ödülün 2023 yılındaki sahibi Prof. Dr. Akata, Almanya'daki en genç kadın profesör unvanını taşıdığı Açıklanabilir Makine Öğrenimi alanında dünyanın önde gelen bilim insanlarından biri olarak kabul ediliyor.

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