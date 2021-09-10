Almanya'nın en kalabalık eyaletinde Türklerin çifte vatandaşlık hakkı için verilen yasa teklifi reddedildi

AA 10 Eylül 2021 Cuma 14:31 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 14:31

KRV Eyalet Meclisinde Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile Yeşiller Partisinin desteklediği yasa teklifinin, Hristiyan Demokrat Birliği (CDU), Hür Demokratik Parti (FDP) ve Almanya için Alternatif (AFD) partilerinin oylarıyla reddedilmesine tepki gösteren KRV Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, bu kararın burada yaşayan Türkleri hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, çifte vatandaşlık için mücadele etmeye devam edeceklerini açıkladı.

KRV Seçim Hakkı Girişimi üyeleri Aysun Aydemir, Kamuran Turan, Yasemin Yıldırım, Hakan Yıldırım, Eyüp Tuzkaya, Süreyya Akbaşoğlu ve İsmail Dilgin ile KRV meclisinde basın toplantısı düzenleyen Gemici, "Almanya'da yaşayan 1,5 milyon yurttaşımızı yakından ilgilendiren çifte vatandaşlık yasa teklifinin CDU, FDP ve aşırı sağcı AFD'nin oylarıyla reddedilmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Girişim olarak konuyu sürekli gündemde tutacak, sesimizi duyuracağız. Tüm sivil toplum kuruluşlarını birlik olmaya ve eşit haklar için mücadele etmeye çağırıyoruz. Mücadele edenler yenilebilir ama sonunda kazananlar hep mücadele edenlerdir." dedi.

Gemici, konunun takipçisi olacaklarını, 26 Eylül seçimlerinden sonra konunun Federal Meclis'in gündemine alınması için çaba harcayacaklarını belirtti. Gemici, sanatçılara, bilim insanlarına, siyasetçilere, iş adamlarına ve tüm STK'lara çağrıda bulunarak bu yönde çaba göstermelerini istedi.

26 Eylül'de yapılacak Federal Meclis seçimlerinde, sayıları 700 bini aşan Alman vatandaşı Türkleri oy kullanmaya çağıran Gemici, "Yurttaşlarımız CDU ve FDP'nin bu kararını dikkate almalı ve oylarını ona göre kullanmalıdır.ˮ ifadesini kullandı.

Toplantıda görüşlerini aktaran SPD milletvekilleri İbrahim Yetim ile Volkan Baran, her iki kimliğin göçmenlerin yaşamının bir parçası olduğu, çifte vatandaşlığın modernleştirilmesi ve kolaylaştırılması gerektiği görüşünü savundu.

- KRV'nin kararı tavsiye niteliğinde

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan KRV Eyalet Meclisinin alacağı karar tavsiye niteliğinde olup, konuyla ilgili kesin karar ise Federal Meclis tarafından alınabilecek.