Almanya'nın en prestijli ''Alfried Krupp Ödülü'' Türk bilim insanına sunuldu

Almanya'nın Tübingen'deki Eberhard Karls Üniversitesi Matematik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde 4 yıldır açıklayıcı makine öğrenimi profesörü olarak görev yapan 37 yaşındaki Zeynep Akata Schulz, 1 milyon avroluk ödülünü Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Kültür ve Bilim Bakanlığı Müsteşarı Gonca Türkeli Dehnert'ten aldı.

Essen kentindeki Villa Hügel'deki törende konuşan Gonca Türkeli Dehnert, 36 aday arasından ödülü kazanan Zeynep Akata Schulz'u tebrik ederek, kısa süre önce Türkiye'den Almanya'ya gelen bilim insanının örnek bir kişilik olduğunu belirtti.

Dehnert, Zeynep Akata Schulz'un çalışmalarıyla uluslararası topluma ve özellikle Almanya'ya çok şey katacağına inandığını vurguladı.

Krupp Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Ursula Gather, "Zeynep Akata Schulz'u, bu yılki Alfried Krupp Ödülü ile ödüllendirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Zeynep Akata Schulz'un araştırma alanı "açıklanabilir makine" olarak tanımlanıyor.

Açıklanabilir makine öğrenimi, insanların bir yapay zekanın nasıl ve neden belirli bir karar verdiğini anlayabilmesi için açıklamalar sağlıyor. Kendisi bu alanda uluslararası alanda önde gelen bilim insanları arasında yer alıyor.

Zeynep Akata Schulz'un anne ve babasının da Trakya Üniversitesinde akademisyen oldukları öğrenildi.