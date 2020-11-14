DHA 14 Kasım 2020 Cumartesi 10:27 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 10:27

Kentte 2013'te inşaat çalışması başlatılan ve bu yıl yapımı tamamlanıp, su tutmaya başlayan Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali, enerjide dışa bağımlılığı azaltarak, milli ekonomiye katkı sağlayacak. Alparslan-2 ve HES ile enerji üretiminin yanı sıra arazi sulama ve içme suyu ihtiyacı da karşılanacak. Muş Devlet Su işleri 172'nci Şube Müdürü Servet Fırat, Alparslan-2 ve HES’in 8 Kasım itibarıyla enerji üretmeye başladığını söyledi. Barajın 280 megavat kurulu güce sahip olduğunu ve yıllık yaklaşık 700 milyon kilovatsaat enerji üreteceğini kaydeden Fırat, "Ortalama bu da aylık 60-70 bin kilovatsaate tekabül ediyor. Barajımız 2013 yılında yapılmaya başlanıp 2020 yılı itibarıyla su tutmaya başladıktan sonra enerji üretmeye başlamıştır. Barajımızın ürettiği enerjiyle yaklaşık 400 bin nüfusun enerji ihtiyacı karşılanacaktır" dedi.

'ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK'

Enerjide dışa bağımlılık azaltılarak, milli ekonomiye büyük katkı sağlanacağını vurgulayan Fırat, şunları söyledi:

"Alparslan-2 Barajı ayrıca Muş’taki bazı büyük projelere de katalizör etkisi olacaktır. Özellikle Muş Ovası Sulama Projesi ve Muş İçme Suyu Projesi'ne büyük katkısı bulunacaktır. Muş Ovası Sulama Projesi ile 78 bin hektarlık arazinin sulama suyuna kavuşacak. Ülkenin milli ekonomisine büyük değer katacak bir proje. Bu projeyle birlikte sulama suyuna kavuşan arazilerde ürün verimliliği ve çeşitlilikte büyük artışlar sağlanacaktır. Bu artışlarla birlikte yüksek verimlilikle beraber tarımsal sanayinin de gelişmesini beklemekteyiz. Muş Ovası Sulama Projesi'ne en büyük katkısı pompajlı olan sulamanın bütün enerji ihtiyacını barajımızdan karşılayacağız. Bu enerji maliyeti çiftçimize yansımayacağı için çiftçimiz büyük bir ekonomik kazanç sağlayacaktır. İçme suyu projesinden faydalanacak olan yerleşim yerlerimiz; Muş merkez, Hasköy, Korkut ilçe merkezlerimiz. Toplamda 63 yerleşim yerinin 50 yıllık su ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Bu iki proje ilimize büyük bir ekonomik değer sağlayarak ilin ekonomi ve refah seviyesinde büyük bir artış sağlayacaktır. Barajın yapımında emeği geçen ve desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye, DSİ Genel Müdürlüğü'ne, ilim adına ve kurumum adına teşekkürlerimi sunarım."

'GÖÇLER ENGELLENMİŞ OLACAK'

Muş Ovası'nın yıllardır sulama suyunu beklediğini aktaran Fırat, "Alparslan-2’nin tamamlanmasıyla birlikte yapılacak olan sulama projesiyle arazilerimiz suya kavuşacaktır. Muş’taki arazilerde çok fazla ilaç kullanılmadığı için bakir toprak sayılmaktadır. Sulama suyuyla beraber ürün çeşitliliği artarak büyük bir katkı olacak. Muş Ovası, Çukurova Ovası’nın yarısı kadar büyüklükte bir ovadır. Bu sulama suyuyla beraber inşallah biz de Muş’ta tüm Türkiye’yi besleyecek ürünler yetiştirerek, gerekirse de ilaç ürünleri yetiştirerek milli ekonomiye büyük bir katkı sağlayacağız. Bu ekonominin gelişmesiyle sosyolojik açıdan da il dışına göçler engellenmiş olacak. İnsanlarımız burada kalacak, toplumumuzun refah seviyesi yükselecek. Doğu’nun inşallah parlayan yıldızı olarak Muş’u önümüzdeki yıllarda görmek istiyoruz" dedi.