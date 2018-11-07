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Alpay Özalan, Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti.

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AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Ankara'da Bakanlığın merkez binasında gerçekleşen ziyarette Alpay Özalan'ın yanı sıra Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Hakan Ünsal, eski milli futbolcu Hamit Altıntop ve TPFD Başkan Yardımcısı Faruk Atalay da yer aldı.

Yaklaşık 1 saat süren ve spor gündemine ilişkin konuların görüşüldüğü toplantıda, Spor Toto Süper Lig'in 11 haftalık periyodu da değerlendirildi.

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