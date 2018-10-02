Altan kardeşler ve Ilıcak'ın cezası onandı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa yerel mahkemece 'anayasayı ihlal' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasına karar verdi.