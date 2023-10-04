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  • Altan Tan'dan HDP'yi kızdıracak yerel seçim itirafı: Oyu daha da düşecek
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Altan Tan'dan HDP'yi kızdıracak yerel seçim itirafı: Oyu daha da düşecek

Terör sevici HDP'den 2018 yılında istifa eden eski HDP'li vekil Altan Tan'dan partisini kızdıracak açıklamalar geldi. HDP'nin oyunun yerel seçimlerde düşeceğini söyleyen Tan, 'HDP'nin ideolojisi Türkiye'nin ve Kürtlerin geneline uygun değil. HDP, ne kadar marjinal grup varsa, bunlarla ittifakı, iç içe olmayı Türkiyelileşmek zannediyor.' dedi.

4 Ekim 2023 Çarşamba 11:47 - Güncelleme:
Altan Tan'dan HDP'yi kızdıracak yerel seçim itirafı: Oyu daha da düşecek
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HDP eski Milletvekili Altan Tan, Haber Global'de katıldığı bir programda, terörle arasına mesafe koymayan eski partisine tepki gösterdi, silahla demokrasinin yan yana gelemeyeceğini itiraf etti.

PARTİLİLERİNİ KIZDIRACAK İTİRAF

HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyması gerektiğini belirten Altan Tan, "HDP'nin başta bu şiddet, terör, silahtan dolayı, PKK'nın bugünkü Türkiye karşıtı politikalarıyla arasına bir mesafe koyması lazım. PKK'ya şunu söylemesi lazım 'Bu politika, politika değil.' Mesafe koyamıyorsan bile söyleyeceksin, 'Bu gidiş, gidişat değil.' Silahla demokrasi yan yana olmaz. Ya silah ya demokrasi, bunu her programda yıllardır tekrarlıyorum." ifadelerini kullandı.

"SENİN GİTTİĞİN O MARJİNAL GRUPLAR TÜRKİYE DEĞİL"

"HDP, ne kadar marjinal grup varsa, bunlarla ittifakı, iç içe olmayı Türkiyelileşmek zannediyor" diyen Tan, şu ifadeleri kullandı:

"Siz buna karşı çıktığınız vakit de 'Bunlar ilkel milliyetçi, bunlar partinin sadece Kürt partisi olmasını istiyorlar. Bunlar gerici yobaz, bunlar partiyi din partisi haline getirmeye çalışıyor.' diyorlar. Hayır arkadaş, böyle bir şey söyleyen yok. Senin gittiğin o yüzde 1.5 Türkiye değil."

  • HDP düşer
  • Türkiyelileşmek
  • marjinal gruplar

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