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  • Altun, AA'nın kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı
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Altun, AA'nın kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Anadolu Ajansı (AA) ulusal, bölgesel ve küresel anlamda dezenformasyonla mücadelemizin önemi bir bileşeni ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı 'İletişimin Yüzyılı' yapma şiarımızın en önemli paydaşlarından biridir.' ifadesini kullandı.

AA6 Nisan 2024 Cumartesi 12:28 - Güncelleme:
Altun, AA'nın kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı
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Altun, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, 104 yıldır milletin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Altun, "İletişim teknolojisi geliştikçe bilgi güvenliğinin azaldığı, buna mukabil doğru bilgiye duyulan ihtiyacın arttığı günümüz iletişim dünyasında Anadolu Ajansı güvenilir bilginin vazgeçilmez adresi haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Altun, Milli Mücadele'den bugüne kadar birçok tarihi vazifeyi ifa eden Anadolu Ajansının, bugün 100 ülkede temsilciliği, 41 merkezdeki ofisi ve 1750'den fazla çalışanı ile dünyanın en geniş ve en etkin haber ağlarından birine sahip olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansının, 13 dilde yayınları, haberleri, fotoğrafları ve görselleriyle uluslararası medyanın hem haber kaynağı hem de güçlü bir alternatifi durumunda olduğunu belirten Altun, şöyle devam etti:

"Bölgemizdeki gelişmelerin Batılı haber kaynakları tarafından nasıl çarpıtıldığını, hangi yöntemlerle tersyüz edildiğini dikkate aldığımızda Anadolu Ajansının arz ettiği önem çok daha iyi anlaşılacaktır. Gazze başta olmak üzere bölgemizde cereyan eden hadiselerde uluslararası medyanın görmediği, görmek ve göstermek istemediği hakikatlerin uluslararası kamuoyunun dikkatine sunulmasında da Anadolu Ajansı büyük hizmetlerde bulunmuştur."

İsrail'in savaş suçun teşkil eden saldırılarından ötürü uluslararası yargılamalarında Anadolu Ajansının topladığı veriler, görsel ve fotoğrafların güçlü bir kanıt olduğuna dikkati çeken Altun, Anadolu Ajansının "Kanıt, Tanık ve Sanık" kitaplarında topladığı bu delillerin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırımdan yargılanan İsrail aleyhine delil olarak kullanıldığına işaret etti.

Altun, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Anadolu Ajansı ulusal, bölgesel ve küresel anlamda dezenformasyonla mücadelemizin önemi bir bileşeni ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı 'İletişimin Yüzyılı' yapma şiarımızın en önemli paydaşlarından biridir. Anadolu Ajansının bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de doğru, ilkeli ve hakkaniyetli yayın çizgisini sürdürerek güvenilir bilgi kaynağı olma vasfını sürdüreceğine inanıyorum. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Anadolu Ajansının kurucularını minnetle yad ediyorum. Anadolu Ajansının fedakar ve cefakar kıymetli çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

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