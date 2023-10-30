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  • Altun'dan Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle bastırılan hatıra parayla ilgili açıklama
Güncel

Altun'dan Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle bastırılan hatıra parayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet'in 100. yılı anısın bastırılan hatıra paraya ilişkin, 'Bu özel armağan, Cumhuriyet'imizin köklerine olan saygının ve gelecek nesillere miras olarak bırakılacak anıların bir parçasıdır.' ifadelerini kullandı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 11:52 - Güncelleme:
Altun'dan Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle bastırılan hatıra parayla ilgili açıklama
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"100. yıl anısına, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından özel hatıra para basıldı. Bu özel armağan, Cumhuriyet'imizin köklerine olan saygının ve gelecek nesillere miras olarak bırakılacak anıların bir parçasıdır. Yolumuza gurur ve umutla devam ediyoruz."

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