Altun'dan İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrası sağduyu çağrısı

Sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin paylaşımda bulunan Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği son katliamın yarattığı haklı öfkenin, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de karşılık bulduğunu belirtti.

Altun, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın İsrail'e yönelik tepkilerini gösterirken demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde hareket etmeleri ve güvenlik güçlerimizin kamu düzenini korumaya yönelik gayretlerinde kendilerine yardımcı olmaları son derece önemlidir. Bugün bizlere düşen, mazlum Filistin halkının sesi olmak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir. Sesimizi yükseltirken sağduyumuzu korumalı, metanetimizi muhafaza etmeliyiz. Tepkilerimizin demokratik sınırlarda kalması elzemdir. Hakikatin, mazlumların, aklın ve barışın sesi olduğumuzu tüm dünyaya birlikte göstereceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçirme'ye yönelik daveti, milletimizin ortak vicdanının sesidir. Bir kez daha İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz."