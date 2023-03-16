Altun'dan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi paylaşımı

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nin, "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" temasıyla toplanacağını aktardı. İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Kardeş Azerbaycan'ın kıymetli Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teklifiyle, 6 Şubat depremleri sonrası Türkiye ile dayanışma sergilemek amacıyla, 8 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek zirveye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci statüsünde ilk kez iştirak edecek. Olağanüstü zirvemizde, afetler ve etkileriyle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesine dair ele alınacak konuların yanında üye ve gözlemci devletlerin müşterek gündeminde yer alan hususlarda da görüş alışverişinde bulunulacak."

Depremin ardından Türkiye'ye yardıma koşan Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemcisi kardeş ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına ev sahipliği yapmanın, Türkiye için ayrı önem ve anlam taşıdığını vurgulayan Altun, "Her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha dünyaya kanıtlamış olan Türk Devletleri Teşkilatımızın olağanüstü zirvesinin hayırlı olmasını diliyor, Türkiye'nin yalnız olmadığını bizlere hissettiren tüm kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.