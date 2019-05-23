Altun'dan yeni askerlik sistemi mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun yeni askerlik sistemiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Altun sosyal medya hesabından şöyle yazdı:
Yeni askerlik sistemiyle;
▪Askerlik sürelerinde eşitlik sağlanacak
▪Eğitimli insan kaynağı etkin ve verimli kullanılacak
▪Zorunlu askerlikte başarılı olanlar TSK’da istihdam edilebilecek
▪Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek
▪En önemlisi TSK profesyonelleşecek
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