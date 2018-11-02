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Amanoslar'da PKK'ya ait patlayıcı düzenekleri bulundu

Osmaniye'de Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

  • İHA
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 Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde icra edilen operasyonlarda, bölücü terör örgütü mensuplarınca farklı noktalarda toprağa gömülmüş vaziyette 24 adet kablolu el yapımı patlayıcı düzeneği, içerisinde telsizlerin de bulunduğu EYP yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ile çeşitli miktarlarda çeşitli gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda gerekli adli soruşturmaya başlandı. Operasyonlara aralıksız devam edildiği bildirildi.

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