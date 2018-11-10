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Amasya'da 'Drift' yapan sürücüye 5 bin 353 lira ceza kesildi

Amasya'da, drift yaptığı aracı muayenesiz ve trafik sigortasız kullandığı belirlenen sürücüye 5 bin 353 lira para cezası kesildi.

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Kentte düzenlenen asker uğurlama konvoyunda yer alan H.A'nın kullandığı 55 RP 198 plakalı otomobilin, Savadiye Kavşağı'nda drift yaparak ilerlemesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüyü Yeni Hal Sitesi'nde durdurdu.

H.A'ya "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 5 bin 10 lira, aracın muayenesi ve trafik sigortasının bulunmaması nedeniyle de 343 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el koyan polis, aracı da 2 ay trafikten men etti.

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