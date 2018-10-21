Amasya'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Amasya çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
- AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Amasya çevrelerinde gök gürültülü yağış (15-30 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Yaklaşık 1,5 saat sürecek yağışta, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
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