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Amasya'da kaçak yoldan giren 70 göçmen yakalandı

Amasya'da bir tırın dorsesinde 70 düzensiz göçmen yakalandı

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 09:57 - Güncelleme:
Amasya'da kaçak yoldan giren 70 göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden yurda gelen yabancı plakalı bir tırı incelemek üzere kentteki uygulama noktasında durduruldu. Şoförün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri tırda yaptıkları aramada dorse kısmında yaşları 18 ile 25 arasında değişen 62'si Afganistan, 6'sı Pakistan, 2'si Bangladeş uyruklu 70 kişinin olduğunu belirledi.

Yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan düzensiz göçmenler ile gözaltına alınan tır şoförü İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Burada parmak izleri alınan düzensiz gömenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

Tır şoförünün polisteki işlemleri sürüyor.

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