Amasya'da yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.
- AA
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince Tokat, Çorum ve Düzce'de önceden belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Irak'ta DEAŞ adına faaliyet göstermek üzere örgüte katılan, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, eleman temin edilmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan 4 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'ya getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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