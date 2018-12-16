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Amasya'da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Merzifon-Samsun kara yolunun sisin etkili olduğu
Havza tünelleri mevkisinde, Ahmet Semiz'in kullandığı 55 HV 230 plakalı otomobil
ile Uğur Gök yönetimindeki 34 NPV 230 plakalı otomobil çarpıştı.
 
Kazaya, Mehmet Gece yönetimindeki 52 DG 947 plakalı otomobil, Mustafa
Dilaver'in kullandığı 34 VJ 3350 plakalı tır ile Nusret Gündoğdu idaresindeki 34
UG 2237 plakalı yolcu otobüsü de karıştı.
 
Kazada, Kenan, Kayra, Mevlide, Hayriye, Yağmur ve Uğur Gök ile Ruhi
Akyüz, Zarife Rahim ve Nusret Gündoğdu yaralandı.
 
Yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi ve Suluova ve
Havza Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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