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Amasya'daki DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Amasya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

  • AA
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Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Aralık'ta 3 zanlıyı gözaltına almıştı.

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