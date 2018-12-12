Amasya'daki DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Amasya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 zanlı tutuklandı.
- AA
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Aralık'ta 3 zanlıyı gözaltına almıştı.
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