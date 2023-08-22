Amasya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kent merkezindeki Harşena Kalesi'nin yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının fark edilmesi üzerine, bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye araçları ve arazözlerle yapılan söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek verdi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Vali Doruk, çıkan dumanların Amasya Kalesi'ni sardığı yangında 75 dönümlük alanda hasar oluştuğunu açıkladı.

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik ve diğer yetkililerle birlikte çalışmaları takip eden Doruk, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını söyledi.