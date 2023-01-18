Mardin'de kanama bozukluğu bulunan 50 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Konu hakkında açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de kanama bozukluğu bulunan 50 günlük Jiyan bebeğin, ambulans uçakla Ankara'ya getirildiğini duyurdu.

Merkez Artuklu ilçesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 50 günlük Jiyan bebeğe hemofili (kanama bozukluğu) tanısı konuldu. Bebeğin Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Jiyan bebek için kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden alınarak Mardin Havalimanı'na ulaştırılan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

"YOĞUN BAKIMDA OLAN JİYAN BEBEĞİN DURUMU İYİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de kanama bozukluğu bulunan 50 günlük Jiyan bebeğin, ambulans uçakla Ankara'ya getirildiğini duyurdu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan 50 günlük Jiyan bebek, uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirildi. Yoğun bakımda olan Jiyan bebeğin durumu iyi. Geçmiş olsun bebek" ifadelerine yer verdi.