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Ambulansla uyuşturucu taşıyorlardı: Tutuklandılar

İstanbul'da ambulansla uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 10:57 - Güncelleme:
Ambulansla uyuşturucu taşıyorlardı: Tutuklandılar
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Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin ambulansla Bağcılar ve Başakşehir'deki adreslerine taşıdıkları uyuşturucu maddeyi, Muğla'nın Bodrum ilçesine göndereceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce durdurulan ambulanstaki 2 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 kilogram uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Polis, operasyonun devamında Bodrum'dan İstanbul'a gelen bir zanlı ile olayla bağlantılı bir kişiyi daha gözaltına aldı.

- "ŞÜPHELİLERİN SAĞLIK ÇALIŞANI OLDUĞU BELİRLENDİ"

Sağlık çalışanı olduğu tespit edilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu aracın da tescil kayıtlarında, "Ambulans hizmetinde kullanılamaz, trafikten men" şerhi bulunan özel bir ambulans olduğu belirlendi.

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