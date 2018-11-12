Amerikan donanmasına ait F/A 18 jeti Filipin Denizi'ne çakıldı
Amerikan donanmasına ait F/A 18 jeti Filipin Denizi'ne çakıldı, uçaktaki pilotların ikisi de kurtuldu.
Reuters haber ajansı, ABD savaş uçağının düştüğünü bildirdi.
Amerikan donanmasına ait F/A 18 jeti Filipin Denizi'ne çakıldı, uçaktaki pilotların ikisi de kurtuldu.
Resmi açıklamaya göre, savaş uçağında mekanik bir problem yaşandı.
ABD donanması, gerçekleşen kazanın ardından soruşturma başlattı.
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