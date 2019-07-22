29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6808
  • 6,3721
  • 259.726
  • 101089
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Anadolu liseleri yüzde 100 doldu

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. Merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde doluluk oranı yüzde 100 oldu. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. Bir milyonu aşkın aday, 1 Haziran’da girdikleri sınavın sonuçların açıklanmasının ardından, ‘e okul’ üzerinden tercihlerini yapmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dün açıklanan sonuçlara göre, öğrencilerin yüzde 91’i ilk üç tercihinden birine yerleşti. Merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri tümüyle doldu. Anadolu imam hatip liselerinin doluluk oranı da yüzde 99,9 oldu. Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında ise öğrencilerin yüzde 91’i ilk üç tercihinden birine yerleşti. 

MESLEKİ EĞİTİME İLGİ ARTTI 

Mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nca atılan adımlar ve hayata geçirilen projeler, bu liselere ilgiyi artırdı. Öğrencilerin öncelikli tercihleri haline gelen mesleki ve teknik Anadolu liselerine bu yıl ilk kez yüzde 1’lik dilimden de öğrenci alındı.Geçen yıl merkezi sınav yerleştirmelerinin ardından mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 19 bin 140 olan kontenjanı, bu sene 24 bin 360’a çıkarıldı. Bununla birlikte okullardaki yüzde 74 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 24’lük artışla yüzde 98’e yükseldi. Anadolu liselerinde öğrencilerin yüzde 58’i birinci tercihindeki bir liseye gitmeye hak kazandı. Anadolu imam hatip liselerinde ilk tercihine yerleşen öğrencilerin oranı yüzde 52, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ise yüzde 41 oldu.

REHBERLİK MEYVESİNİ VERDİ       

MEB tarafından bu yıl ilk kez hazırlanan ‘Tercih Robotu’3 milyon 91 bin 875 kez kullanıldı. Sınav puanı olmadan öğrenci alan okullara yönelik oluşturulan ‘Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi’ ise 12 milyon 688 bin 103 kez kullanıldı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos’ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Birinci nakil sonuçları 5 Ağustos’ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta yapılabilecek. Bu sonuçlarında 10 Ağustos’ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları’nca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci sona erecek.       

Sürücüler ve yolculardan insanlık örneği

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Motorinin litre fiyatına 16 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatına 16 kuruş indirim

Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı

Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı

Fransız askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fransız askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bursluluk sınav sonuçları açıklandı!

Bursluluk sınav sonuçları açıklandı!

Suriye'den Ceylanpınar'a roket atıldı: 5 yaralı

Suriye'den Ceylanpınar'a roket atıldı: 5 yaralı

'Komedyen'in partisi bir ilke imza attı

'Komedyen'in partisi bir ilke imza attı

'Güvenli Bölge ile ilgili çalışmalar Ankara’da devam edilecek'

'Güvenli Bölge ile ilgili çalışmalar Ankara’da devam edilecek'

Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi
 

POPÜLER HABERLER

El konulan İngiliz gemisinin içinden görüntüler yayınlandı

El konulan İngiliz gemisinin içinden görüntüler yayınlandı

iPhone'larda yeni dönem! O özellik belli oldu...

iPhone'larda yeni dönem! O özellik belli oldu...

THY EuroLeague ön inceleme: 2019/2020

THY EuroLeague ön inceleme: 2019/2020

Havada tehlikeli yakınlaşma! Su-30 ABD EP-3'ünü böyle engelledi

Havada tehlikeli yakınlaşma! Su-30 ABD EP-3'ünü böyle engelledi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA