Anadolu liseleri yüzde 100 doldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. Bir milyonu aşkın aday, 1 Haziran’da girdikleri sınavın sonuçların açıklanmasının ardından, ‘e okul’ üzerinden tercihlerini yapmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dün açıklanan sonuçlara göre, öğrencilerin yüzde 91’i ilk üç tercihinden birine yerleşti. Merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri tümüyle doldu. Anadolu imam hatip liselerinin doluluk oranı da yüzde 99,9 oldu. Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında ise öğrencilerin yüzde 91’i ilk üç tercihinden birine yerleşti.

MESLEKİ EĞİTİME İLGİ ARTTI

Mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nca atılan adımlar ve hayata geçirilen projeler, bu liselere ilgiyi artırdı. Öğrencilerin öncelikli tercihleri haline gelen mesleki ve teknik Anadolu liselerine bu yıl ilk kez yüzde 1’lik dilimden de öğrenci alındı.Geçen yıl merkezi sınav yerleştirmelerinin ardından mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 19 bin 140 olan kontenjanı, bu sene 24 bin 360’a çıkarıldı. Bununla birlikte okullardaki yüzde 74 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 24’lük artışla yüzde 98’e yükseldi. Anadolu liselerinde öğrencilerin yüzde 58’i birinci tercihindeki bir liseye gitmeye hak kazandı. Anadolu imam hatip liselerinde ilk tercihine yerleşen öğrencilerin oranı yüzde 52, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ise yüzde 41 oldu.

REHBERLİK MEYVESİNİ VERDİ

MEB tarafından bu yıl ilk kez hazırlanan ‘Tercih Robotu’3 milyon 91 bin 875 kez kullanıldı. Sınav puanı olmadan öğrenci alan okullara yönelik oluşturulan ‘Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi’ ise 12 milyon 688 bin 103 kez kullanıldı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos’ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Birinci nakil sonuçları 5 Ağustos’ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta yapılabilecek. Bu sonuçlarında 10 Ağustos’ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları’nca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci sona erecek.