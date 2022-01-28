İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli'nin İstanbul yönü kar temizliği için bu gece kapatılacak
Güncel

Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli'nin İstanbul yönü kar temizliği için bu gece kapatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünün kar temizliği için bu gece kısa süreli kapatılacağını duyurdu.

IHA28 Ocak 2022 Cuma 16:44 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 16:45
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Tünel bölgesinde bulunan viyadüklerin sol şeridinde yapılacak temizlik için İstanbul yönünün bu gece bir süreliğine kapatılacağını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anadolu Otoyolu Bolu Tünel bölgesinde bulunan Viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için;

İstanbul yönü trafiği, 29.01.2022 tarihinde saat 01:00-03.30 arasında Abant kavşağından D-100'e aktarılacaktır."

  • Anadolu Otoyolu Bolu Tüneli
  • İstanbul yönü
  • kar temizliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.