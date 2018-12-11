Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı. Kara yolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışması yürütüyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bolu Dağı'nda gece başlayan sağanak yerini sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı.
 
Kar yağışı, D-100 kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Kardüz, Topuk Yaylası civarı ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile 2. ve 3. viyadükler kesiminde etkili oluyor.
 
Kara yolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışması yürütüyor.
 
Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
 
Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyaran ekipler, 1 Aralık itibarıyla kış lastiği uygulamasının başladığını, kış lastiği olmayan araçların bölgeden geçişlerine izin verilmeyeceğini ve cezai işlem uygulandığı hatırlatıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Parti Grup Başkanvekili Muş´un ´Akşener´ sorusu, İP´li vekili çılgına çevirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muş´un ´Akşener´ sorusu, İP´li vekili çılgına çevirdi

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

Çevik Kuvvet aksiyon filmlerini aratmadı!

Çevik Kuvvet aksiyon filmlerini aratmadı!

Emeklilerin Ocak'ta alacakları maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak

Emeklilerin Ocak'ta alacakları maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA