İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2023 Pazartesi / 17 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,1514
  • EURO
    22,7105
  • ALTIN
    1320.47
  • BIST100
    5220.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

AA4 Haziran 2023 Pazar 13:12 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılar var
ABONE OL

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Gümüşova mevkisinde 1 tır, 1 yolcu otobüsü ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken, ekiplerin yoldaki çalışması sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.