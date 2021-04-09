İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Nisan 2021 Cuma / 27 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1684
  • EURO
    9,7313
  • ALTIN
    457.195
  • BIST100
    1393.24
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! 12 araç birbirine girdi
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! 12 araç birbirine girdi

Düzce'de, TEM yolunda 12 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

DHA09 Nisan 2021 Cuma 20:48 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 20:48
ABONE OL

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde bulunan dinlenme tesislerinin önünde meydana geldi. Karla karışık yağmur nedeniyle araçlar ardı ardına çarpıştı.

1 TIR, 1 minibüs ve 10 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan 8 kişi Düzce'de bulunan hastanelere kaldırıldı.

İstanbul istikametine giden araçlar yol kenarındaki tesise yönlendirilerek, buradan yola girmeleri sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ederken, soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.