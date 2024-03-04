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  • Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil tırın altına girdi
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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil tırın altına girdi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil tıra çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 03:25 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil tırın altına girdi
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Otoyolun İzmit geçişi İstanbul istikameti Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkisinde O.U. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 15 ACS 136 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki yolcu Serdar Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralı otomobil sürücüsü ile S.Ç, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı S.Ç'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

  • Kocaeli trafik kazası
  • Anadolu Otoyolu kaza
  • Tır çarpma olayı

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