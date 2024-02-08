Anadolu Otoyolu'nda kaza: 2 kişi yaralandı

E.B. idaresindeki 78 AAY 920 plakalı toprak yüklü tır, otoyolun İstanbul istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İzmit Alikahya mevkisinde refüjdeki bariyerlere çarptı.

Bariyerleri yerinden söken tır, 100 metre ilerlemesinin ardından aydınlatma direklerine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü E.B. ile yanındaki O.P, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

Tırı kaldırma çalışmaları devam ederken, yolun her iki istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlandı.