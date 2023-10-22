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Anadolu Otoyolu'nda kaza: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde cipin kamyona çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

AA22 Ekim 2023 Pazar 15:14 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 5 yaralı
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Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Selim G. idaresindeki 34 CMK 748 plakalı cip, Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki Ekrem Özdemir Viyadüğü mevkisinde aynı istikamette ilerleyen Hilmi T. yönetimindeki 46 AEV 013 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, Karayolları, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, cipin sürücüsü ile araçtaki Şerife, Sevim, Muhsin G. ile kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu kadın yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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