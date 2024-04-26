İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2024 Cuma / 18 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4513
  • EURO
    34,7497
  • ALTIN
    2436.62
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile tır çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Güncel

Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile tır çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

AA26 Nisan 2024 Cuma 20:22 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile tır çarpıştı: 4 kişi yaralandı
ABONE OL

Otoyolun İstanbul istikametine seyreden Mustafa Ö. idaresindeki 35 GAH 375 plakalı otomobil, Yukarısoku mevkisinde önünde ilerleyen Şuayip A. yönetimindeki 06 EGU 438 plakalı tıra çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Eren Ö. ile çocukları Eylül Ö. ve Egemen Ö. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.