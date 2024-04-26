Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile tır çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul istikametine seyreden Mustafa Ö. idaresindeki 35 GAH 375 plakalı otomobil, Yukarısoku mevkisinde önünde ilerleyen Şuayip A. yönetimindeki 06 EGU 438 plakalı tıra çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Eren Ö. ile çocukları Eylül Ö. ve Egemen Ö. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.