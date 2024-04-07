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  • Anadolu Otoyolu'nda su kanalına devrilen panelvandaki 2 kişi ağır yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nda su kanalına devrilen panelvandaki 2 kişi ağır yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde su kanalına devrilen panelvandaki 2 kişi ağır yaralandı.

AA7 Nisan 2024 Pazar 20:30 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda su kanalına devrilen panelvandaki 2 kişi ağır yaralandı
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Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Şükrü Şirin idaresindeki 28 AG 825 plakalı panelvan, Düzce gişelerinden 2 kilometre sonra, iddiaya göre lastiği patladıktan sonra kontrolden çıktı.

Bariyerleri aşarak su kanalına devrilen aracın sürücüsü ile beraberindeki Gökhan Öçal yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada kaza sonrası araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.

  • Anadolu Otoyolu
  • su kanalı
  • kaza

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