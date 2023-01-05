Yunanistan'dan yeni provokasyon! Türk Sahil Güvenlik ekibi anında karşılık verdi

Türk balıkçı teknelerini taciz etmeye çalışan Yunan sahil güvenlik ekipleri, bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botları tarafından uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık yapan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin, saat 12.02'de bölgeye gelen Yunanistan sahil güvenlik unsuru tarafından taciz edildiği bildirildi.

Bunun üzerine ivedilikle olay yerine sevk edilen sahil güvenlik botu tarafından bölgedeki Yunanistan'ın sahil güvenlik ekibinin sürülerek uzaklaştırıldığı ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesinin sağlandığı aktarıldı.

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, bölgeden uzaklaştırılırken havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verildiği belirtildi.

YUNANİSTAN'IN 8 AYDAKİ TACİZ VE İHLAL SAYISI 1123'E ULAŞTI



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada ağustostan eylül ayına kadar Yunan jetlerinin Türk F-16'larına toplam 3 bin 372 saniye radar kilidi atarak taciz ettiğini duyurmuştu.

Yunanistan'ın son olarak 1 Eylül'de Rodos güneyinde 'NATO Deniz Muhafızı Harekatı' görevi icra eden deniz karakol uçağına tacizde bulunduğunu anımsatan kaynaklar, söz konusu uçağın NATO görevi icra ettiğini ve silahsız olduğunu vurgularken mütekabiliyet esasları çerçevesinde söz konusu tacizlere ve ihlallere misliyle karşılık verildiğini açıklamıştı.

Ayrıca, 1988 tarihli 'Türk- Yunan Atina Mutabakat Muhtırası'nda belirtilen Moratoryum Periyodu (15 Haziran- 15 Eylül) ve milli, dini günleri dikkate almadan NOTAM ilan eden Yunanistan'ın, Ege'de tansiyonu yükseltmeyi sürdürdüğü aktarılmıştı.

Yunanistan'ın geçen sene askeri deniz ve hava araçları ile Türk hava sahası ve denizde toplam 1616 ihlal, taciz gerçekleştirdiğini aktaran MSB kaynakları, bu rakamın 2022'nin 8 ayı içinde geçen senenin aynı dönemine oranla artarak 1123 olduğunu bildirdi. Özellikle son aylarda artan ihlal ve tacizleri kapsamında Yunanistan'ın, 15 Ağustos'ta Rodos güneyi, Midilli Adası batısı, Ahikerya Adası batısı ve güneyi ile Sakız Adası güneyinde görev uçuşundaki F-16'ları toplam 1330 saniye radar kilidi atarak taciz ettiğini kaydetti. Yunanistan'ın, iyi komşuluk ilişkilerine aykırı faaliyetlerine 18 Ağustos'ta da devam ederek Sakız Adası güneybatısında iki F-16 uçağına 180 saniye radar kilidi uyguladığını da duyurmuştu.