21 Ocak 2021 Perşembe 08:29 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 08:50

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Irak’taki temaslarının PKK’yla mücadelede araziye olumlu yansıyacağını söyledi.

Başkent Bağdat’ta ve Erbil’de temaslarda bulunan Akar, 8 önemli görüşme yaptı. Akar, “Önümüzdeki dönemde uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki işbirliği, terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek. Çalışmaları sürdürecek, heyetler arası görüşmelere devam edeceğiz. Bunların da kısa zamanda araziye çok olumlu şekilde yansıyacağına inanıyorum” dedi.

KAÇAMAZLAR

Akar, “PKK’nın herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve sonlarının geldiğini söyleyebiliriz. Teröristlerin özellikle Sincar çevresinden tamamen ayrılmadığına dair bilgilerimiz var. Bu konuda özellikle Bağdat yönetimi, çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler. Bizden yardım, destek isterlerse bunu da sağlamaya hazır olduğumuzu taraflara ifade ettik” dedi.

SİNCAR İÇİN İKİ ÖNERİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Irak’ta PKK’nın yuvalandığı ikinci bir nokta olan Sincar bölgesine operasyon gündemde. Bakan Akar’ın ziyaretinde iki seçenek öne çıktı. Sincar için Ankara, Bağdat’a ortak operasyon yapılmasını öneriyor. Eğer bu seçeneğe Bağdat sıcak bakarsa martın ikinci yarısından sonra harekete geçilmesi bekleniyor. 9 farklı noktadan Sincar’a operasyon yapılabileceği belirtiliyor. İkinci seçenek ise Türkiye’nin Bağdat ve Erbil yönetimine lojistik ve istihbarı desteği vermesi ile Türkiye’nin işaret edeceği bölgelerde kontrolünün sağlanması, Irak askerinin bölgede kalması.