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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalkarlığı 2 itfaiyeciyi şehit etti! Korkunç iddia

Ankara'da çıkan yangında 2 itfaiyecinin şehit olmasının ardından korkunç gerçek ortaya çıktı. Ehliyetsiz ve liyakatsiz kişilerin üst düzey görevlere getirildiğini ve itfaiyenin dalgıçlara emanet edildiğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iki itfaiye çalışanı, 'Liyakatsizliği ve ihmalkarlığı yüzünden arkadaşlarımız şehit oldu' açıklamasında bulundu.

Akşam Gazetesi11 Ekim 2023 Çarşamba 10:34 - Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalkarlığı 2 itfaiyeciyi şehit etti! Korkunç iddia
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Ankara Keçiören'de 4 Ekim'de bir evde çıkan yangında itfaiye eri Fahrican Yavaş ve Orçun Yaşar hayatını kaybetti. Geçen yıl ekimde de Siteler'deki bir döşeme atölyesinde çıkan yangında 4 itfaiye eri yaralanmıştı. Yaralanan itfaiye erlerinin tedavilerinin hâlâ sürdüğü belirtildi.

İTFAİYE DALGIÇLARA EMANET

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; İki yangınla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) iki itfaiye çalışanı korkunç iddialarda bulundu: "Mansur Bey göreve geldikten sonra, tecrübeli arkadaşlarımız pasifize edildi. Ehliyetsiz, liyakatsiz kişiler üst düzey görevlere getirildi. İtfaiye adeta dalgıçlara emanet edildi. Eğitimsizlik, mobing had safhada. Keçiören'deki yangında ekibin başında Bayram Koç vardı. Koç vekaleten amir yapıldı. Sitelerdeki yangında da yine bu kişinin ihmali var. Siteler'den Keçiören'e kaydırdılar. Liyakatsizliği ve ihmalkarlığı yüzünden arkadaşlarımız şehit oldu." "Kot 2'deki yangına tecrübesiz itfaiye erlerini içeride canlı olup olmadığını kontrol için gönderiyor. Onlar içerideyken camdan içeriye su tutuyor. Su sıkarsan içeridekileri haşlarsın. Su sıkılması sonucu ısı ve duman artınca arkadaşlarımız dışarı çıkmaya çalışıyor. Bağlum ekibi yardıma geliyor. Bayram Koç önce buna izin vermiyor, ancak bu ekip yine de yangını söndürüyor.

AMİR YÜZDE 50 GÖRMÜYOR

Koç ile ona görevi veren İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, ihmalkarlığın başsorumluları. Koç, Siteler'deki ihmalinin bedelini ödeseydi, ölümler yaşanmayacaktı. Amirlik sınavını veremeyen O.Ö. 2. Bölge Amirliği'nden Eğitim Şube Müdürü olarak atandı. Aynı şekilde gözünde görme kaybı olan M.A. amir yapıldı. Ankara'daki en kritik bölge olan Siteler bölgesinin amiri oldu. Yüzde 50 görme kaybı var, normalde geri hizmette çalışması gerekir."

'TEFTİŞ KURULU YANGINLARI ARAŞTIRIYOR'

İddiaları ABB'deki kaynaklarımıza sorduk, şu cevapları verdiler: "Olay teftiş kuruluna araştırılması için sevk edildi. Araç gereçler mühürlü odaya emanete alındı. Soruşturma sürüyor. İtfaiye Daire Başkanı 32 yıldır meslekte. 450 personelin tamamı alan mezunu. Görme engelli denilen itfaiyecinin engelli olmadığına dair raporu var. "

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