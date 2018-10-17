FETÖ'nün medya yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Anadolu Ajansı çalışanı Bylock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
- AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ihraç edilmiş Anadolu Ajansı eski çalışanı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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