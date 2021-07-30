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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Polatlı'daki yangında şüphelinin terör bağlantısı tespit edilemedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlı 58. Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarındaki yangına ilişkin gözaltına alınan şüphelinin, terör örgütü bağlantısına yönelik herhangi bir delil elde edilemediğini bildirdi.

AA30 Temmuz 2021 Cuma 10:23 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 10:39
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, önceki gün çıkan Polatlı'daki yangına ilişkin Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için gerekli inceleme ve tetkik işlemleri yapılmaktadır. Öte yandan şüpheli hakkında terör örgütü bağlantısı olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilememiştir." ifadelerine yer verildi.

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