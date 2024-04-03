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Ankara Hurdacılar Sitesi'nde yangın

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'ndeki atıl lastiklerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 16:13 - Güncelleme:
Ankara Hurdacılar Sitesi'nde yangın
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde, araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede park halindeki 2 otomobil de yandı.

İtfaiye ekiplerinin, kentin birçok yerinden görülen yangına müdahalesi sürüyor.

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