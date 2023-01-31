Ankara merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik olarak şüphelilerden bir kısmı hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçlarından, bir kısmı hakkında ise sadece Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma dosyaları çerçevesinde; her bir şüpheli yönünden farklılık göstermekle birlikte, haklarında; -Suça konu sınavlarla ilgili olarak düzenlenen olağandışılık analiz raporlarında belirtilen kriterlerin bir kısmını taşımak, -örgüt evlerinde ve/veya örgütün çalışma evlerinde kalmak, söz konusu sınav sorularını almak/dağıtmak, örgüt içinde mahrem imam konumunda bulunan kişiler ile irtibatı bulunmak, meslek birlikteliği olan şahıslarla örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık arama yöntemiyle haberleşmek gibi deliller/beyanlar bulunan, çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışma kayıtları olan 35 şüpheli hakkında 31 Ocak 2023 tarihinden itibaren Ankara merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.