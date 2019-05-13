Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
Ankara merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulundukları gerekçesiyle 59'u kamudan ihraç, 5'i açıkta, 64 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.
- DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde 59'u kamudan ihraç, 5'i açıkta 64 eski polis bulunduğu belirlendi. Şüphelilere yönelik Ankara merkezli Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat ve Kahramanmaraş'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği bildirildi.
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