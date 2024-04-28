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Ankara sağanağa teslim! Araçlar suya gömüldü, yollar göle döndü

Ankara'da meydana gelen sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Meydana gelen taşkınlar nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya gömüldü.

28 Nisan 2024 Pazar 17:03 - Güncelleme:
Ankara sağanağa teslim! Araçlar suya gömüldü, yollar göle döndü
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Başkentte öğle saatlerinden itibaren sağanak ve dolu etkili oldu. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde sağanak ve dolu nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu.

SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Dolu nedeniyle bazı araçlarda zarar oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; sağanağın saat 21.00'e kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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