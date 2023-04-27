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Güncel

Ankara-Sivas Hızlı Treni ücretsiz yolcularıyla ilk seferini tamamladı

Ankara-Sivas Hızlı Treni, ücretsiz ilk yolcularıyla Ankara'dan başladığı seferini Sivas'ta tamamladı.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 12:16 - Güncelleme:
Ankara-Sivas Hızlı Treni ücretsiz yolcularıyla ilk seferini tamamladı
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Hat dün açılırken, tren ilk seferini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da katılımıyla gerçekleştirmişti.

Bugün de ücretsiz ilk yolcularıyla Ankara'dan hareket eden tren, Kırıkkale ve Yozgat istasyonlarında beklemesinin ardından Sivas'a ulaştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği trenin hemen hemen tüm vagonlarının dolu olduğu görüldü.

Yolculardan Bilal Yılmaz, Yozgat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığını ve 15 günde bir bu kente gittiğini belirterek,"Hayalimizde, rüyamızda olmayan bir şeyi gerçekleştirdi Sayın Cumhurbaşkanı'mız. Bir saatte Yozgat'ta gideceğim, orada işimi yapacağım, akşam veya öğlen geri döneceğim." dedi.

Rabia Yıldırım da hızlı trenle ilk deneyimini yaşadığını söyledi. Heyecanlı olduğunu belirten Yıldırım, "Güzel bir yolculuk. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkürler ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hizmetlerin devamını diliyorum." diye konuştu.

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