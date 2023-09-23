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Ankara ulaşımında kaos! Otobüsler trafikten men edildi... Şoförler kontak kapattı

Ankara'da hak edişlerini alamayan otobüs şoförleri, ücretsiz ulaşıma son verdi. CHP'li belediye ise otobüslerin trafikten men edildiğini duyurdu. Otobüs şoförleri çalışmayacaklarını açıkladı.

23 Eylül 2023 Cumartesi 08:00 - Güncelleme:
Ankara ulaşımında kaos! Otobüsler trafikten men edildi... Şoförler kontak kapattı
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Başkent Ankara'daki ulaşım rezaleti "ulaşım krizi"ne döndü. Özel Halk Otobüsleri'ne hak edişlerini vermeyen belediye, sürücülerin "ücretsiz yolcu taşımacılığına" son verdiklerini duyurmaları sonrası bu otobüslere cezai işlem uygulamaya başladı. Gazi ve şehit yakınlarıyla basın mensupları harici 22 grubu kapsayan ücretsiz ulaşım kartı sahiplerini taşımayan 9 özel halk otobüsü trafikten men edildi. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara ise yapılan işleme isyan etti.

EGO tarafından özel halk otobüslerinin parka çekildiğini belirten Kara, "Ücretsiz ulaşım kartı kullanan bazı grupları taşımama kararımız devam etmektedir. Esnafın akaryakıt alacak maddi durumu yok. EGO araçları gibi özel halk otobüslerinin de süspanse edilmesini istiyoruz" dedi. Kara, bir an evvel özel halk otobüsü şoförlerinin sorunlarına çözüm bulunmasını isteyerek, "Pazartesi gününe kadar cezalar devam ederse ya da bir sonuca varamazsak özel halk otobüsleri çalışmayacak" diye konuştu.

YAVAŞ BİZİ PERİŞAN ETTİ

Kaosa dönen ulaşım sorununda en fazla mağdur olan ise vatandaşlar oldu.

Orhan Karakılıç: Emekliyim, aldığım belli verdiğim belli. Mansur Yavaş'ın bu inadı, bu sorumsuzluğu bizi perişan etti.

Basri Özdemir: Yavaş'ın bu tutumunu kınıyorum. İnsanlara verilen hakkı neye dayanarak ellerinden alabiliyor. Önümüzdeki seçimlerde Ankara'yı ancak rüyasında görür.

Tahsin Mercan: Kendi yandaşlarının cebini doldururken sıkıntı yok ama iş ceplerinden para çıkmaya geldiği zaman dünyaları başlarına yıkılıyor.

Mehmet Ağrılı: Bunların belediyecilik ile uzaktan yakından bir alakası yok. Yani ücretsiz ulaşım hizmetinin karşılığını ödememesinin sebebi nedir. Sanatçılara dünya kadar para ödüyorlar da garibanın ulaşımını ödemeye mi para yok.

Ahmet Nejat: Bugüne kadar böyle bir şey başımıza gelmedi. Vatandaşa hizmet etmek için göreve geldiler. Ama ne hizmet ettiler ne dertlerimizi çözdüler.

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