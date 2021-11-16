Ankara ve İstanbul'da kaçak tütün baskını: Soruşturmalar sürüyor

AA 16 Kasım 2021 Salı 12:02 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 12:02

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerince sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadelede geniş çaplı çalışmalar yürütülürken bu kapsamda Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda kaçak sigara üreticileri hedef alındı.

İstihbarat çalışması ve ihbarlardan elde edilen bilgileri değerlendiren ekiplerce, tespit edilen şüpheli bir adres gözlem altına alındı. Söz konusu adreste bulunan iki araca kolilerin yüklendiği ve sevkiyata hazırlanıldığı görülürken, araçlarda arama yapıldı. Aramada koliler içerisinde 550 bin sigara, kaçak sigara üretiminde kullanılan 500 bin makaron ve 400 kilogram tütün ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda da bandrolü olmayan, piyasada yüksek fiyattan alıcı bulan lüks tüketim ürünü puroların yasadışı satıldığı bir iş yeri belirlendi. Söz konusu adrese giderek arama yapan ekipler, 215 puro, 55 sigarello ve 17 tek kullanımlık elektronik sigara ele geçirdi.

Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda el konulan yasadışı tütün ürünlerine ilişkin soruşturmalar devam ediyor.