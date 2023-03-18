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Ankara yağmur ve doluya teslim oldu

Ankara'da başlayan dolu ve yağmur yağışı etkili oldu, dolu yağışı ile birlikte sokaklar beyaza büründü.

IHA18 Mart 2023 Cumartesi 20:17 - Güncelleme:
Ankara yağmur ve doluya teslim oldu
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Ankara'da saat 16.30 sularında başlayan dolu ve yağmur yağışı hayatı etkiledi. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken yer yer su birikintileri ve su basmaları yaşandı. Birden hızlanan yağış ile birlikte hazırlıksız vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Yağmur yağışı devam ederken esnaf Samed Karakaya ise yağışla alakalı, "Sabah hava güzeldi. Önce bir bulutlanma başladı ve küçük küçük dolu yağmaya başladı. Sonrasında ise dolu yağışı hızlandı. Her taraf beyaza büründü ve yağmur şiddetlendi. Hala yağış etkili oluyor. Barajlarımız için güzel oldu ama halk biraz mağdur oldu maalesef beklenmedik bir anda gelmesinden dolayı. Dolular misket büyüklüğündeydi ama birden hızlandı" ifadelerini kullandı.

Dolu yağışını anlatan bir başka esnaf ise, "Bugünkü hava durumu beklenenden yüksek çıktı. Bir anda dolu yağışı oldu ve yollar su doldu ama gayet bereketli oldu. İnşallah hepimize hayırlı olur ve felaketlerden uzak kalır" şeklinde konuştu.

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