19 Kasım 2021 Cuma 11:59 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 11:59

Ankara Yenimahalle TOKİ Yakacık Mahallesi Projesi kapsamında 2+1 nitelikli 73 adet konut ve 3+1 nitelikli 129 adet konut olmak üzere toplam 202 adet konut Kuralı Satış Yöntemi ile satışa sunuldu. Kentte oturan vatandaşlar, "Ankara Yenimahalle TOKİ başvurusu ne zaman? Ankara Yenimahalle TOKİ başvuru şartları nelerdir?" merak ediyor. Kuralı TOKİ satışlarına başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek. İşte detaylar...

ANKARA YENİMAHALLE TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ankara Yenimahalle TOKİ Başvuruları, 22 Kasım - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Satışa sunulan konut sayısı: 2+1 konut 73 adet

Başvuru Bedeli: 1.000 TL

Satışa sunulan konut sayısı: 3+1 konut 129 adet

Başvuru Bedeli: 2.000 TL

Ankara Yenimahalle TOKİ çekilişi için başvurular Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara İli Şubeleri ve e-Devlet üzerinden alınacak olup, projenin temerküz şubesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara Gersan Şubesi'dir.

ANKARA YENİMAHALLE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Ankara Yenimahalle Yakacık projesinde başvuruların alınmasının ardından çekiliş 03.12.2021 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bazı şehirlerde uygun fiyattan konut satışına devam ediyor. Türkiye genelinde 13 ilde toplam bin 310 konut dar ve orta gelirli vatandaşlar için 117 bin liradan başlayan fiyatlarla düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sunuluyor.

Konut alıcıları anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devir edebileceklerdir.

Konutların teslim süresi, Sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.

AZ PEŞİNAT, DÜŞÜK TAKSİT

Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

ANKARA YENİMAHELLE TOKİ 2021 KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLERİ

Ankara Yenimahalle Yakacık projesinde ise 3+1 nitelik 129 konut, 2+1 nitelikli 73 konut satışa sunuldu. 3+1 konutlar 309 bin liradan, 2+1 konutlar 211 bin liradan başlıyor. Taksitler ise bin 032 liradan başlayacak.

ANKARA YENİMAHALLE TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

1. Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.

2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,

Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)

3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500,00.-TL olması, (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6.500,00.-TL olması gerekmektedir.)

5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

ANKARA YENİMAHALLE TOKİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2. Başvuru Formu,

Yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,

Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.

3. Başvuru işlemleri sırasında alıcı adaylarından başvuru sırasında başvuru bedeli alınacaktır.

ÖDEME BİLGİLERİ:

Peşinat ve Vade Seçenekleri: %12 peşinat bedeli için 180 ay vade

Taksit Ödeme Başlangıç Tarihi: Konut teslim tarihini takip eden ay

Taksit Ödeme Periyodu: Ayda bir

Borç Bakiyesi Güncelleme Periyodu: Yılda iki kez (altı ayda bir, Ocak - Temmuz)

Güncelleme Oranı: Bir önceki 6 aylık dönemdeki, Memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olan İlk Dönemsel Artış Tarihi: Konut teslim tarihine göre İDARE'ce belirlenecektir.

1. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar seçecekleri peşinat ve vade seçeneği ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

2. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.

3. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili Banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.

BAŞVURU ÜCRETİNİN İADESİ

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar 07.12.20121 tarihinden itibaren,

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru bedellerini 03.01.2022 tarihinden itibaren,

Yedek hak sahipleri 24.01.2022 tarihinden itibaren T. Halk Bankası AŞ. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

Başvuru Formu ile yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak Bankaya teslim edilecektir. Eksik evrak ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.

ALT GELİR GRUBU EN DÜŞÜK- EN YÜKSEK KONUT BEDELİ / VADE SEÇENEKLERİ:

ALT GELİR GRUUBU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYIN

ORTA GELİR GRUBU KONUT SATIŞ/ÖDEME BİLGİLERİ

ORTA GELİR GRUUBU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYIN