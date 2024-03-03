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  • Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayın zanlısı yakalandı
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Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayın zanlısı yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tadilat nedeniyle komşular arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi gözaltına alındı.

AA3 Mart 2024 Pazar 07:20 - Güncelleme:
Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayın zanlısı yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Kasım 2023'te yaşanan olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ostim OSB Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir mescit içerisinde olduğu belirlenen firari zanlı Recep Can Ö, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Recep Can Ö'nün ilk ifadesinde, yakalanmamak için Keçiören Ovacık mevkisindeki mağara, menfez, su kanalları ve boş arazilerde saklandığını söylediği öğrenildi.

Sancaktepe Mahallesi 1586/1 Sokak'taki bir binada 25 Kasım 2023'te Recep Can Ö. ile E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz arasında tadilat sesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Can Ö, binanın içinde E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz'e tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçmıştı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Tokgöz kurtarılamamıştı.

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